"القمر الدموي" يسطع في السماء

وطن: حالف الحظ سكان العاصمة الروسية موسكو مساء أمس الأربعاء، حيث تمكنوا من الاستمتاع برؤية "القمر الدموي"، اذ تمكن سكان موسكو في حوالي الساعة 22.00، من رؤية الظاهرة الفلكية بوضوح في مناطق محطة ريجسكايا للسكك الحديد، وكذلك في ساحة الثلاث محطات.

ويذكر أن القمر الدموي يطلق على القمر بسبب اللون الأحمر القاني للقمر المخسوف كليا، ومصطلح القمر الدامي ليس مصطلحا علميا ولكن أستخدم بسبب اللون المحمر للقمر الكامل المخسوف كليا، ويرجع ذلك إلى نفاذ طيف الشمس الأحمر ذو طول الموجة الطويل في جو الأرض، ويتشتت جزء الطيف الأزرق ذو طول الموجة القصير، بالإضافة إلى عوامل التلوث الجوي التي تؤثر على كمية الأشعة عندما يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: RT