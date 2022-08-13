العراق.. قتل شقيقه بسبب تغيير كلمة سر الإنترنت

وطن: كشفت شرطة محافظة ذي قار، جنوبي العراق، عن ملابسات جريمة قتل مروعة ارتكبها شاب في حق شقيقه، بسبب تغييره الرمز السري لشبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل، في واقعة أثارت ضجة واسعة بالبلاد.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد أحال مركز شرطة السديناوية أحد مراكز قسم شرطة القضاء الأوراق التحقيقية الخاصة بوفاة شاب إثر تعرضه لإصابة بالرقبة، أثناء تنظيف زجاج المنزل حسب ادعاء ذويه. تعرض على إثرها لقطع الحبل الشوكي، ما تسبب بشلل تام ووفاته.

وقال بيان للشرطة إنه من خلال التحقيق بعد استلام شعبة مكافحة جرائم الناصرية معلومات التحقيق. وتولد شكوك بوجود جريمة قتل. وبعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجنى عليه إلى شعبة المكافحة تم توجيه الاتهام إليه. وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفره ضده.

وأضاف أنه "من خلال ذلك اعترف المتهم ( أ . ع . خ ) البالغ من العمر 22 عاما بارتكاب الجريمة. إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت. وقيامه بطعن المجنى عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها".