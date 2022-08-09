استشهاد ابراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه خلال اقتحام الاحتلال نابلس

وطن: استشهد ثلاثة شبان وهم: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، خلال اقتحام واشتباكات عنيفة مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرتهما داخل منزل في البلدة القديمة بنابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد الشهداء الذين ارتقوا في نابلس اليوم الثلاثاء ارتفع الى ثلاثة، فيما أصيب 40 آخرون بينهم 4 بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، ومحاصرة إحدى البنايات في البلدة القديمة، وتفجيرها.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إصابتين وصلتا إلى المستشفى العربي التخصصي بينهما حالة حرجة، وإصابتان وصلتا لمستشفى النجاح، بينهما إصابة حرجة، وإصابة أخرى خطرة أعلن عنها لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال اطلقت عدة قذائف على المنزل الذي تواجد فيه عدد من الشبان.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اطلقت عدة صواريخ على المنزل الذي كان يتحصن بداخله الشاب ابراهيم النابلسي والذي رفض تسليم نفسه للاحتلال، وسط اشتباكات خاضها مع تلك القوات.

وتطارد قوات الاحتلال النابلسي منذ أشهر، وتتهمه بالوقوف خلف عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال، فضلا عن اشتباكات عدة جرت في نابلس.