كتب : فادي البرغوثي

الاستاذ :- ما هو الحربوق

طالب ذكي ونبيه رفع يديه قال اريد ان اجاوبك يا استاذ

الاستاذ :_ تفضل يا ابني

الطالب : _ الحربوق يا استاذ الرجل الذي يجمع ما بين القديس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب والمفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي وابن الز....

التفت الاستاذ إلى الطالب وهو مذهول من دقة الجواب وشموليته إلا انه ظل صامت

الطالب اريد ان أضيف شيئا يا استاذ

مرة أخرى تفضل يا ابني

وهذا الصنف لن تجده إلا في رجال السياسة في دول العالم الثالث

الاستاذ بنظرة إعجاب لكنه لا يريد ان يتلفظ في حرف خوفا من الحرابيق الذين يقفون أمام الوعي ويحاربونه والقادرين على فصله من العمل خاصة ان الطالب ذكره بالإجابة انه في دول العالم الثالث وكما انه لم يكن بصراحة يتوقع ان يكون الطالب على هذه القوة من الربط ما بين الحربوق والسياسي العربي وكان بصراحة يريد ان يذهب الطالب بجوابه إلى شيء آخر ... لكن في داخله شيء لا يعرف ماذا يفعل هل يقول له أحسنت ويدفع ثمن إجابة الطالب؟؟؟ وهل يقول له خطأ ويخون علمه ؟؟؟ وبين هذا وذاك ظل صمت الاستاذ هو سيد الموقف

إلا ان الطالب وقف وقال للاستاذ انا اعرف لماذا لا تريد ان تقول لي احسنت الوصف ؟؟؟!!!

قال الاستاذ لطلابه انتهى الدرس ومضى وهو يقول في داخله هناك من الاجيال ما يملكون الوعي المحفز بالتغيير فهو يدرك تماما الاختلاف ما بين المثقف التقليدي الذي هو يمثله وبين المثقف العضوي الذي يمثله الطالب

بين الخوف الذي جعل لسانه معقود وبين الشجاعة التي جعلت لسان طالبه ينطلق ويتحدث بجرائه

فهو الان بعد إجابة الطالب ادرك انه اذا لم يتم قرع الحزان كما قالها غسان كنفاني في زمنه فإن الزمن القادم سيأتي رجال يقرعون الحزان ويزلزلون الأرض تحت أقدام من يعتدي عليهم ويكبت حريتهم