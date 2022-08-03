شركة Chery تطرح إحدى أجمل سياراتها

وطن: أعلن وكلاء شركة Chery أنها ستطرح سيارة "Omoda 5" في روسيا وعدد من الأسواق العالمية الكبيرة.

وصممت واجهة السيارة الأمامية بشكل مميز جداً، بالإضافة الى مصابيحها الضيقة التي تعمل بأحدث تقنيات LED، فضلا عن الانسيابية العالية للهيكل.

وحصلت السيارة على هيكل جميل وومبيز بطول 4 امتار تقريباً، مجهز بعجلات عريضة وأنيقة التصميم، أما قمرتها من الداخل فحصلت على نظام إضاءة مميز جدا، وعلى نظام مولتيميديا متطور، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين مقاس كل واحدة منهما 12 بوصة.

وزودت Chery هذه المركبة بنظام تدفئة وتبريد للمقاعد، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

المصدر: RT