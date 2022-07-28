أرباح "سامسونغ" الفصلية تسجل أعلى مستوى منذ 2018

وطن: ارتفعت الأرباح التشغيلية لمجموعة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وهي الأرباح الربعية الأكبر منذ 2018، بعدما سجّلت الشركة أرباحًا قياسية بسبب ارتفاع مبيعاتها من أشباه الموصلات.

وبلغ الربح التشغيلي لسامسونغ، أكبر شركات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، في الفترة من أبريل وحتى يونيو، نحو 10.75 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21.3 بالمئة لتسجل 59 مليار دولار، بحسب بيان الشركة اليوم الخميس.

وقالت المجموعة في تقريرها إن قطاع أشباه الموصلات "حقق ربحًا فصليًا قياسيًا"، مشيرةً إلى أنها زادت إنتاجها ووسّعت قائمة منتجاتها في آنٍ واحد.

وفي يونيو، أصبحت "سامسونغ إلكترونيكس" أول شركة مصنّعة في العالم تنتج رقائق متقدمة بتقنية 3 نانومتر، في محاولة منها لمنافسة شركة "تي. إس. إم. سي." التايوانية والتقدم عليها في المدى الطويل.

المصدر: (سكاي نيوز عربية)