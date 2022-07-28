كتب: فادي البرغوثي

هذه الارض ارضي ... ملامحها نسخة مني

رسمتها في عقلي ... كتبتها في قلبي

...فديتها حياتي ... اعطيتها عمري

والمقربون من الغزاة فليذهبوا عني

لا اليأس ياسي .. ولا الاستسلام يعنيني

انا الفلسطيني واجدادي دقوا حصن حطينِ

وما زالوا يبثوا الروح في جسدي

بان ابقى على العهدِ

اقاوم كل مغتصب ..ولا اجثو على الركبِ

انا الفلسطيني وامي التي عودتني على الحب

حينئذن عودتني

ان اقاوم كل من ياتي... غازياً إلى بيتي ...الف اليد باليدِ

حاملا مشعلا ... للأجيال من بعدِ

انا الفلسطيني .. وان شئت ان تمزقني..فمزقني

وجرد لحمي .. ان شئت عن عظمي بسكينِ

وقطع كل اجزائي ...واقطع ان شئت شراييني

سيخرج من صلبي من يقاومكم ويهزمكم

حاملاً راية العشاق من جيلٍ الى جيلِ

