الثلاثي جبران يحيي عروضاً موسيقية حافلة في كندا وسط حضور لافت

وطن: أحيت فرقة الثلاثي جبران الموسيقية عروضاً موسيقية في كندا، بتنظيم من مرسم كندا وبالشراكة مع جفرا للإنتاج الفني التي تدير أعمال الثلاثي جبران حول العالم، وبنك فلسطين الشريك الثقافي، وسط حضور جماهيري لافت.

وخلال الحفل الموسيقي التي عرضت على خشبتي مسرح أولمبيا وماسي في مديني مونتريال تورنتو عزف الثلاثي جبران سمير وسام وعدنان، على أعوادهم بشغف مقطوعات موسيقية مميزة، ألهبت الحضور، وأعادت الروح للجمهور الكندي والجاليات العربية هناك.

وأشار السيد ناجي رزق أحد مؤسسي مرسم كندا أن العرضين كانا مميزان وحققا نجاحا كبيرا حيث أنهما استقطبا جموعاً كبيرة من الحضور من الكنديين والجاليات العربية التي استمتعت بموسيقى الثلاثي جبران على خشبات المسرح في كل من مونتريال تورنتو.

وأشار سمير جبران الأخ الأكبر أننا عزفنا في جميع أنحاء العالم كسفراء لفلسطين، مبتكرين كل ما هو جديد في الموسيقى خلال العروض الموسيقية التي صدح صداها بين أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والأجنبية في مختلف العواصم، مؤكداً أننا وبالشراكة مع جفرا نستعدُ لتنظيم مجموعة من العروض القادمة في عدة دول أوروبية وعربية.

وأوضح جبران أن الألبوم الموسيقي الأخير للثلاثي جبران، والذي جاء تحت عنوان "المسيرة الطويلة"، سلط الضوء على القضيّة الفلسطينيّة، كحالة إنسانيّة، بحيث اعتمد غلاف الألبوم "خطبة الهندي الأحمر" والتي كتبت بخط يد شاعر الثورة والوطن المسلوب الرحل محمود درويش، والتي شكلت مصدر إلهام لجميع عناوين المقطوعات الموسيقية في الألبوم.

وأكد جبران أن شراكتنا الاستراتيجية مع بنك فلسطين الشريك الثقافي للثلاثي جبران ساعدتنا كثيراً في عكس الصورة الحقيقية لواقع مجتمعنا الفلسطيني من خلال أعمالنا الموسيقية والفنية التي تميزنا وأبدعنا بها على خشبات المسارح، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية في فلسطين وخارجها.

وثمن جبران جهود جفرا للإنتاج الموسيقي وشركة مرسم كندا المنظمين للعروض الموسيقية في كندا، إضافة إلى كافة الداعمين والشركاء، لعروضنا التي نقدمها في فلسطين، أو الدول العربية والأوربية.