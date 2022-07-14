اتحاد المؤسسات الاهلية للتنمية: الاعتداء على مسرح عشتار، اعتداء على منظومة العمل الثقافي الفلسطيني

وطن: اعتبر اتحاد المؤسسات الاهلية للتنمية أن الاعتداء على مسرح عشتار ، هو بمثابة اعتداء على منظومة العمل الثقافي الفلسطيني.

وأعلن الاتحاد في بيان له، تضامنه الكامل مع "عشتار"، مطالبا "الجهات المختصة القيام بواجبها وفتح تحقيق فوري في الحادثة، وتقديم المتورطين الى القضاء، ومع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة".

كما طالب ايضا الجهات المختصة بتوفير الحماية اللازمة لمختلف الانشطة الثقافية والفنية في فلسطين، وعدم السماح بين الفينة والاخرى لمجموعات خارجة عن القانون بمنع او تخريب او الاعتداء على فعاليات ثقافية وفنية.

فيما يلي نص البيان:

صادر عن اتحاد المؤسسات الاهليه للتنميه

الاعتداء على مسرح عشتار .. اعتداء على منظومة العمل الثقافي الفلسطيني

في الوقت الذي نحن به احوج ما نكون الى الحفاظ على موروثنا الثقافي ... والارتقاء بالعمل الثقافي الفلسطيني ، ياتي الاعتداء المؤسف على مسرح عشتار ممثلا بالفنانه ايمان عون والفنان ادوارد معلم ، وعلى مجموعه من المشاركين في مهرجان عشتار الدولي السادس لمسرح الشباب "هبة فن " قبل انطلاق المسيرة الفنيه في رام الله في الثامن من تموز 2022 ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين .

ان سعي مجموعه من الافراد فرض وصايتها على العمل الثقافي الفلسطيني ، والاعتداء الغير مسبوق باستخدام العنف من قبلها على المشاركين في عمل فني ثقافي وبتواجد ضيوف من خارج فلسطين للمشاركه في المهرجان السادس لمسرح الشباب وهم من المتضامنين مع قضيتنا وشعبا ، مدان ومرفوض ويتناقض مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الراي والتعبير .

اننا في اتحاد المؤسسات الاهلية للتنميه " تنميه " في الوقت الذي ندين ونستنكر اعمال البلطجه والعنف الذي تعرض له فريق عمل مسرح عشتار ، نعلن تضامنا الكامل معهم ونطالب الجهات المختصه القيام بواجبها وفتح تخقيق فوري في الحادثة ، وتقديم المتورطين الى القضاء ، ومع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفه نطالب ايضا الجهات المختصه بتوفير الحماية اللازمه لمختلف الانشطه الثقافيه والفنيه في فلسطين . وعدم السماح بين الفينه والاخرى لمجموعات خارجه عن القانون بمنع او تخريب او الاعتداء على فعاليات ثقافيه وفنيه .

اننا في اتحاد المؤسسات الاهليه للتنميه حريصون على تعزيز العمل الثقافي والفني ، سيما ان عدد من المؤسسات المنضويه تنشط في هذا المجال وتنظم مهرجانات ثقافيه فنيه سنويا



اتحاد المؤسسات الاهليه للتنميه" تنميه "

12/7/2022