حكومة الاحتلال ومصر تتوافقان على فتح تحقيق في حرق ودفن جنود مصريين أحياء في حرب1967

وطن: أعلنت الرئاسة المصرية التوافق مع حكومة الاحتلال على إجراء تحقيق “شفاف وكامل” بشأن ما يتداوله إعلام عبري عن "حرق ودفن جنود مصريين" في حرب العام 1967.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، وفق بيان للرئاسة المصرية بعد يومين من حديث إعلام عبري عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية".

وجاء الاتصال عقب وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية المصرية تكليف سفارتها لدى تل أبيب بمطالبة سلطات الاحتلال بفتح تحقيق لاستيضاح وقائع تاريخية مثارة إعلاميا عن حرب 1967، التي احتلت الأخيرة على إثرها أراضي مصرية.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، "تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد".

وأضاف البيان أنه خلال الاتصال انه تم التوافق على قيام سلطات الاحتلال بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية عن وقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967، حول الجنود المصريين المدفونين في القدس.

وقال لابيد، بحسب البيان المصري، إن "الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة".