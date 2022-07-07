أغنية "أنا دمي فلسطيني" تتصدر مهرجان الثقافات الوطنية في غرودنو في بيلاروس

وطن: احتلت فرقة تامزور للأطفال للرقص الفلكلوري الصدارة خلال مشاركتها بمهرجان للثقافات الوطنية في غرودنو البيلاروسية، بعد أداء رقصة فلكلورية فلسطينية على أغنية "أنا دمي فلسطيني".

وأقيم المهرجان في مدينة غرودنو البيلاروسية، من 3-4 يونيو الماضي، ضمن مشاركة العديد من الفرق.

وشكرت القائمة على تدريب الفرقة "تماروز" للرقص، منظمي الحفل، كما شكرت أفراد الفرقة وأعربت عن شعور الفرح لفريقها اليافع لتمكنه من التأهل بين الأفضل والأداء على نفس المرحلة مع محترفين معترف بهم.

المصدر: RT