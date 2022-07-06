صفقة نادرة بالملايين.. هيكل عظمي لديناصور معروض للبيع!

وطن: تعتزم دار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك طرح هيكل عظمي كامل لـ "غورغوصور"، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا القديمة. وما يميز هذه الصفقة بأنها نادرة إذ يعد الهيكل المعروض الوحيد في العالم المعروض للبيع ويمكن شراؤه، لكون بقية الهياكل معروضة في المتاحف ولا يمكن بيعها.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو ثلاثة أمتار، أما طوله فيبلغ 6,7 أمتار، وعُثر عليه عام 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتزم سوذبيز طرحه بسعر تقديري يتراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة لدى دار المزادات "كاساندرا هاتون" الثلاثاء: "إنّ كل الغورغوصورات تقريباً التي عُثر عليها موجودة في المتاحف. أما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه".

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار "تي-ريكس" ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات ("السحالي الطاغية")، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

ويُعرض الهيكل العظمي الذي تشير "دار سوذبيز" إلى أنه في "حالة ممتازة"، في مقرها الواقع في نيويورك بدءاً من 21 يوليو، لتُنظّم بعد أسبوع عملية بيعه.

وانتعشت في الفترة الأخيرة عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، ما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون ان بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف.

وفي مايو، بيع ضمن مزاد نظمته دار كريستيز بنيويوك هيكل عظمي لداينونيكوس الذي استُلهم منه الفيلوسيرابتور في سلسلة أفلام "جوارسيك بارك" للمخرج ستيفن سبيلبرغ (1993)، بمبلغ 12,4 مليون دولار، من ضمنها التكاليف، لشخص آسيوي.

ويشكل هذا الرقم ضعف السعر التقديري الذي طُرح به، ما يجعل عملية البيع هذه ثاني أغلى عملية خاصة بهياكل عظمية لديناصورات، بعد السعر الذي بيع فيه تيرانوصور ريكس سنة 2020 والبالغ 31,8 مليون دولار.