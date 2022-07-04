سائحتين يلاقون حتفهم جراء هجوم من قبل أسماك القرش في مصر

وطن: قالت الخارجية الرومانية إن سائحة رومانية لقيت حتفها في هجوم لسمكة قرش خلال عطلة كانت تقضيها في مصر، ما يجعله ثاني هجوم قاتل لأسماك القرش في الأيام الأخيرة هناك.

وكانت سيدة نمساوية (68 عاما) قد لقيت حتفها الجمعة الماضية، بعد أن فقدت ذراعا وقدما في هجوم آخر لسمكة قرش, أثناء السباحة في البحر الأحمر بالقرب من مدينة الغردقة الساحلية.

وكانت قد أعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان الأحد أن امرأتين قُتلتا جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة.

وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بـ"تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة".

وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث "يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين".

من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام محلية مصرية على نطاق واسع عن وفاة سيدة ثانية في هجوم آخر لسمكة قرش الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إنها تعمل على تحديد هوية الضحية تمهيدا لإبلاغ أسرتها والشروع في إجراءات إعادة الجثمان إلى رومانيا.

وأغلقت السلطات المصرية السبت، جزءا من ساحل البلاد على البحر الأحمر بعد وفاة السيدة النمساوية.

كما حظرت السلطات الأنشطة المائية بما في ذلك الغوص والغطس وركوب الأمواج الشراعي والتزلج على الماء، كما تم حظر نزول قوارب الصيد في المياه قبالة الغردقة.

وانتشر تسجيل مصور عبر صفحات الإنترنت يتردد أنه يظهر الهجوم الذي أودى بحياة السيدة النمساوية، على مسافة قريبة من الشاطئ نسبيا، كما ظهر من رصيف قريب.

ويظهر التسجيل تحول لون الماء إلى اللون الأحمر بسبب الدماء فيما يلقي المارة على الرصيف بعوامة مطاطية نحوها ولم يتبين بعد كيف تمكن القرش من الوصول إلى الشاطئ.

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المصدر:سكاي نيوز