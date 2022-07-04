اليابان.. جهاز جديد يحل مشكلة الجو الحار

وطن: تعرف اليابان كونها عالم التكنولوجيا الحديثة، ومرة أخرى، لم تخيب الظن عندما تعلق الأمر بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الحر، باستخدام التكنولوجيا.

وبينما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان الى تكنولوجيا حديثة أنتجتها الشركة الوطنية اليابانية "سوني"، لمواجهة الحرارة الشديدة في الخارج، حيث يمكن ارتداؤه داخل الملابس، ويعمل بتبريد أو تدفئة جزء الجسم الذي يلامس الجهاز.

وبحسب موقع الشركة، يوفر هذا الجهاز تبريدا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيا، كما يتضمن طوق رقبة مخصص لتثبيت الجهاز في مكانه مع تحسين تأثير التبريد.

يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة يتم شحنها في حوالي 100 دقيقة، وسيستمر من 8 إلى 61 ساعة في وضع التبريد.

وشهد الجهاز الذي يحمل اسم "ريون بوكيت" إقبالا هائلا في المبيعات، ووفقا لصفحة المنتج، فيبلغ سعره 180 دولار.