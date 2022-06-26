Realme.. هاتفا بمواصفات منافسة سعره 90 يورو

وطن: كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا بمواصفات جيدة وسعر منافس.

ويأتي هاتف Realme Narzo 50i Prime الجديد بهيكل بأبعاد (164.1/75.6/8.5)ملم، وزنه 182 غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/متقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات Realme UI Go، ومعالج Unisoc Tiger T612، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وتصم الكاميرا الأساسية له عدسة بدقة 8 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ microUSB 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.