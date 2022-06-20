عروس الفلسطينية.. أغنية من "صول" الغزيّة إلى شيرين

وطن: أصدرت فرقة "صول" الفلسطينية التي انطلقت من قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أغنية مصّورة جديدة أهدتها لروح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقة.

وحملت الأغنية اسم "عروس الفلسطينية"، وتغنت بمدن القدس مسقط رأس أبو عاقلة، وجنين المدينة التي استشهدت فيها، وغزة، ومعبّرة عن صوت شيرين كحاملة رسالة في إيصال صوت القضية الفلسطينية للعالم.

ووصفت الأغنية مشاهد جنازة شيرين أبو عاقلة التي احتضنها شعبها بمسيرات جابت مناطق متعددة في فلسطين، والتي تخللها هتافات للوحدة الوطنية، ولروح الزميلة الصحفية التي اغتالها الاحتلال.

وكتب كلمات الأغنية التي أنتجتها "صول" حسام نجم، ولحنّها سلام سرور، وعزف على الآلات الموسيقية كلّ من محمود عمّار وأبو نجيب خمايسة، فيما أخرجها منذر خليل مصطفى.

لمشاهدة الأغنية: