ألمانيا تعيد إلى فرنسا كتبا لفولتير سُرقت خلال الحرب العالمية الثانية

وطن: أعادت ألمانيا إلى فرنسا، عشرة كتب من مؤلفات الكاتب والفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير، كانت سُرقت خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب ما أعلنت اليوم الأربعاء، وزارة الثقافة الفرنسية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ مكتبة إقليم برلين المركزية وجدت عشرة مجلدات من "الأعمال الكاملة" للفيلسوف الفرنسي "سرقتها القوات الألمانية أثناء احتلالها" فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال "كانت محفوظة في وزارة المال في القرن التاسع عشر"، وهو ما يظهره ختم تحمله الكتب باسم "مسؤول جباية الضرائب فيرون".

وتولت مكتبة جان فريديريك ألكسندر لوكيان بين عامي 1820 و 1823 نشر هذه الأعمال التي تشكل جزءا من مجموعة أعمال فولتير الكاملة التي تضم سبعين مجلدا.

وأطلقت مكتبة برلين مشروعا كبيرا يهدف إلى العثور بين رفوفها على "آلاف الكتب التي سُرقت خلال حقبة ألمانيا النازية وتسعى لإعادتها إلى أصحابها الشرعيين"، بحسب ما أوضحت وزارة الثقافة.