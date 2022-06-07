آسيوي مقيم في الإمارات يفوز بـ20 مليون درهم

وطن: فاز بنغالي مقيم في الإمارات يدعى السيد عارف بالجائزة الكبرى The Mighty وقيمتها 20 مليون درهم، في السحب الذي أجرته Big Ticket مباشرة على الهواء في نهاية عطلة الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن عارف المقيم في الشارقة واظب على الذهاب مرة كل شهر إلى مطار أبوظبي الدولي لاختيار قسيمة السحب شخصيا من المتجر المخصص لبيع التذاكر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.

وقال السيد عارف عند تلقيه اتصالا من قبل القيمين على "Big Ticket Abu Dhabi": "لقد أصررت على الذهاب إلى أبوظبي كل شهر على مدار العام الماضي لشراء تذكرتي، وأنا أشعر بسعادة غامرة لتحقيقي هذا الفوز أخيرا".

وأضاف "سوف أواصل السعي إلى شراء التذاكر التي تؤهلني المشاركة في السحب الكبير من "Big Ticket" على أمل الربح مرة أخرى في المستقبل".

يذكر أن السيد عارف يعيش في الإمارات بعدما أمضى 12 عاما في السعودية حيث كان يمتلك شركة لبيع وشراء السيارات المستعملة، في حين كان يدير في وقت سابق شركة لتأجير مواقف السيارات بالإضافة إلى متجر لبيع تجهيزات الحمامات.

يشار إلى السحب المقبل الذي سوف تجريه "Big Ticket" في شهر يوليو، سوف يتيح الفرصة أمام فائز محظوظ للفوز بجائزة "The Fantastic" التي تبلغ قيمتها 15 مليون درهم، في حين سوف يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها 1 مليون درهم على أن يتم منح الفائزين في المرتبة الثالثة والرابعة مبلغ 100 ألف درهم و50 ألف درهم على التوالي.

المصدر: RT