شبكة " VK" الروسية تتحدى "يوتيوب" وتسرّع آلية عرض الفيديوهات

وطن: أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية أن خدمة عرض الفيديوهات التابعة للشبكة ستحصل على إمكانيات أكبر لتوفير خدمات أفضل للمستخدم.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية التابعة للشبكة "خدمة VK Video التابعة لشبكتنا ستحصل على زيادة في سرعة تحميل الفيديوهات بمعدل مرة ونصف المرة تقريبا، وستتحقق هذه الغاية بفضل الانتقال إلى بروتوكولات نقل البيانات HTTP/3".

وأضاف البيان تقلل التقنية الجديدة من وقت تحميل المحتوى، وتحافظ بنفس الوقت على جودة تشغيل مقاطع الفيديو، التحسن في سرعة التحميل سيكون ملحوظا بشكل واضح بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم اتصال غير مستقر بالإنترنت او الذين يستخدمون خطوط إنترنت بطيئة نوعا ما".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تقنية الاتصال الجديدة التي ستعتمدها الخدمة المذكورة ستقلل من وقت تحميل الفيديوهات عبر شبكات الإنترنت الخلوية بمعدل 20 إلى 25%، وستعمل بروتوكولات HTTP/3 مع خدمات مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الأفقية التي تعرض عبر "VK Video".

وكان مدير شبكة " VK" فلاديمير كيرينكو قد أشار في وقت سابق إلى أن الشبكة ستصدر حتى نهاية العام الجاري تطبيقا مستقلا لعرض الفيديوهات، وسيشبه هذا التطبيق في آلية عمله تطبيق "يوتيوب" الشهير.