اكتشاف أكبر نبتة في العالم مساحتها تتخطى 7 دول

وطن: عثر باحثون على أطول نبتة في العالم موجودة قبالة سواحل أستراليا، يُعتقد أنه آخذة في النمو من بذرة واحدة طيلة 4500 عام على الأقل.

وأشار الباحثون من جامعة أستراليا الغربية إلى أن هذه النبتة البحرية تغطي مساحة 180 كيلومتر مربع تقريبا، أي أنها أكبر من 7 دول صغيرة مثل الفاتيكان وموناكو وليشتنشتاين

وعثر الفريق على الاكتشاف بالصدفة في خليج القرش، على بعد 800 كيلومتر شمال بيرث. وشرعوا في فهم التنوع الجيني لهذه الأنواع المعروفة أيضًا باسم الحشائش الشريطية والتي توجد عادة على طول أجزاء من ساحل أستراليا.

كما تتميز هذه النباتات بصلابتها، إذ تنمو في مواقع عبر الخليج في ظروف متغيرة بشكل كبير. تنمو هذه الأنواع عمومًا بمعدل يصل إلى 35 سم في السنة. لذلك، قدر الباحثون أن الأمر استغرق 4500 عام حتى تصل إلى حجمها الحالي.

المصدر: (مونت كارلو الدولية)