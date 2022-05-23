انطلاق عروض اوركسترا وفرقة النفخ التابعة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى



وطن: تنطلق عروض اوركسترا معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى بقيادة نغم سرور وفرقة النفخ بقيادة هند سبانخ هذا العام من مسرح نسيب شاهين، حيث سيؤدي العازفين الشباب مقطوعات كلاسيكية ليوهان شتراوس وغيره ومقطوعة من الموسيقى العربية.

عروض هذا العام ستكون في مسرح نسيب شاهين - جامعة بيرزيت يوم السبت ٢٨/٥/٢٠٢٢ السابعة مساءً، والعرض الثاني يوم الأحد ٢٩/٥/٢٠٢٢ السابعة مساءً، في قاعة فيصل الحسيني - مركز يبوس الثقافي.



تتكون أوركسترا المعهد من طلاب حاليين وسابقين ومعلمين وأصدقاء للمعهد. يتجمعون كل عام مع قادة الاوركسترا ليخلقوا برنامج جديد ومبدع في كل مرة.

قدمت الأوركسترا عرضها الأول في مدرسة الفرندز للبنين في رام الله في أيار 2004، ومن هذه البدايات المتواضعة تطورت لتصبح فرقة مكونة من 75 عضواً، تقدم أنماطاً متنوعة من الموسيقى الأوركسترالية للجمهور المحلي، وغالباً ما يصحب عروضها شرح يقوم به الطلاب على المسرح. تتضمن المشاركة في الأوركسترا تدريباً على مستوى رفيع للموسيقيين الفلسطينيين الشباب.

تأتي عروض هذا العام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP وبرنامج التعاون النمساوي، ووزارة الخارجية الفنلندية، ومؤسسة منى وباسم حشمة، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.