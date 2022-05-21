انطلاق فعاليات مهرجان أيام القدس تحت عنوان "يا محلا القدس"

وطن: انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان أيام القدس تحت عنوان "يا محلا القدس"، الذي تحتضنه جامعة القدس في حرمها ببيت حنينا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

واشتمل المهرجان الذي يستمر ليوم غد، في يومه الأول، على فقرات متنوعة، توزعت على بازارات تسويقية، وفقرات للأطفال بينها فقرة للمهرجين، وفقرات تراثية وأخرى غنائية، ووصلات موسيقية.

ويشمل اليوم الثاني افتتاح بازار سوق الخان، وعروضًا تشويقية، أضفت ملامح الفرح على الكبار قبل الصغار، كما يتضمن اكشاكا وزوايا تعريفية بجامعة القدس.

وقال النائب التنفيذي لرئيس جامعة القدس عماد الخطيب: "نحاول كجامعة القدس من خلال مهرجان أيام جامعة القدس تحت اسم يا محلا القدس التواصل مع المجتمع المحلي، وتثبيت المقدسي في العاصمة الفلسطينية، من خلال تقديم الخدمات القانونية والحقوقية والثقافية، إضافة للخدمات التعليمية، ونحن على ثقة تامة أن هذه المهرجانات والفعاليات تزيدنا صلابة على أرضنا وتقوي رباطنا".

(وفا)