الاحتلال يعتقل الدبعي من مخيم جنين بعد ساعات من اقتحام المخيم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود الدبعي من مخيم جنين اليوم الجمعة بعد اقتحام المخيم لعدة ساعات، واصابة 13 مواطن برصاص الاحتلال .

وقال محمد فارس الدبعي والد الشاب محمود، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بالقذائف خمسة منازل، تعود لعائلته وأبنائه، في حي الهدف بمخيم جنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت نجله محمود المطارد منذ فترة، عقب محاصرة البناية السكينة التي يقطنوها.

وأكد الدبعي أن قوات الاحتلال استخدمتهم كدروع بشرية، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لعلاج والدته المريضة.