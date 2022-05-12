المحيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ… فيديو
وطن: شهدت إحدى المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ابتلاع المحيط أحد المنازل.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية انهيار المنزل المقام على شاطئ المحيط الأطلنطي بعدما اشتدت عليه الأمواج، التي سحبته إلى داخل المياه، أمس الثلاثاء.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا المنزل لم يكن مأهولا عندما تعرض للانهيار وانجرف إلى داخل مياه المحيط، مشيرة إلى أن الحادث لم تنتج عنه أي خسائر بشرية.
المصدر: RT
A beach house collapsed into the surf along the North Carolina coast, one of two homes to fall into the ocean Tuesday in the Outer Banks community of Rodanthe, officials say.— ABC News (@ABC) May 11, 2022
No injuries were reported. https://t.co/5sGfouN2sl pic.twitter.com/d8xf4GZlKD