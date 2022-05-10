أبل تعلن وقف إنتاج جهاز "آي بود"

وطن: أعلنت شركة "أبل" اليوم الثلاثاء، وقف إنتاج جهاز "iPod touch"، وهو الإصدار الأخير من مشغل الموسيقى المحمول "آي بود".

وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي لشركة "آبل" في بيان إن "روح آي بود ستستمر" من خلال العديد من المنتجات الأخرى التي تدمج ميزات تشغيل الموسيقى.

وقالت شركة "أبل" إن جهاز "iPod touch" سيكون متاحا حتى نفاد الإمدادات.

وينهي هذا الإعلان حقبة من الموسيقى الرقمية التي بدأتها شركة آبل عندما قدمت جهاز "آي بود" لأول مرة في عام 2001، متفاخرة بقدرته على حمل "ما يصل إلى 1000 أغنية بجودة الأقراص المضغوطة في تصميم فائق الصغر بحجم 6.5 أونصة يناسب الجيب".

وكان قد تم الكشف عن الإصدار الأول من "iPod touch"، الذي يشبه إلى حد كبير الـ"آيفون" في عام 2007، وتم تقديم أحدث إصدار منه في عام 2019.

ويمكن لجهاز "iPod touch" الذي تبلغ تكلفته 199 دولارا، إرسال رسائل "iMessages" وإجراء مكالمات "FaceTime" بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى، ولكن لا يمكنه إجراء مكالمات هاتفية.

المصدر: cnbc