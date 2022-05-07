فريق طبي يكتشف في البرازيل أكبر معمرة بالعالم

وطن: أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن المسؤولين يعتقدون أنهم اكتشفوا أكبر معمرة سنا على قيد الحياة في العالم، تبلغ من العمر 121 عاما، وذلك لدى حضور فريق طبي إليها لعالجها في منزلها.

وتم التوصل إلى هذا الاكتشاف عندما تنقل فريق طبي إلى مقر إقامة ماريا غوميز دوس ريس في بوم جيسوس دا لابا بالبرازيل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وولدت غوميز دوس ريس في 16 يونيو عام 1900 في قرية بوم جيسوس دا لابا في بيلا فيستا، وفقا لشهادة ميلادها.

وحسب الموقع الإخباري البرازيلي "جي 1" فإن دوس ريس لا تزال مقيمة في بلدتها الصغيرة، مشيرة إلى أن جميع أطفالها توفوا وهي تعيش الآن مع حفيدتها سيليا غوميز.

وقالت غوميز إن جدتها كانت نشطة للغاية حتى قبل ثماني سنوات، عندما كانت تعد وجبات الطعام وتغسل الملابس.

وتابعت: "نحن نعلم أنها قد تقدمت في العمر.. لكننا مندهشون من فكرة أنها الأكبر في العالم".

وتتناوب حفيدتاها فيتوريا ستيفاني وإيفانيلد غوميز أيضا على المساعدة في تلبية احتياجات غوميز دوس ريس اليومية.

وقالت فيتوريا: "لا تزال تدرك أشياء كثيرة.. تتحدث إلينا.. لكن في بعض الأحيان تنسى من هي".

ووفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فإن أكبر معمرة في العالم هي الراهبة الفرنسية لوسيل راندون البالغة من العمر 118 عاما وولدت في 11 فبراير عام 1904.

وحلت راندون مكان كين تاناكا اليابانية البالغة من العمر 119 عاما بعد وفاتها في 19 أبريل.

ولتأكيد مكان غوميز دوس ريس في القائمة، سيطلب منها أو عائلتها دفع 4 آلاف ريال برازيلي (نحو 800 دولار)، وتقديم المستندات القانونية التي تثبت سنها لموسوعة "غينيس".

المصدر: (روسيا اليوم)