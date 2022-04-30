شركة عالمية عملاقة لموظفيها: بإمكانكم العمل من المنزل للأبد

وطن: بعد أن أثبتت تجربة العمل من المنزل نجاحها مع انتشار فيروس كورونا عالميا قبل أكثر من عامين، أبلغت شركة "إير بي إن بي" الرائدة في إيجارات العقارات، موظفيها بأن بإمكانهم فعل ذلك "للأبد".

ورغم اعتقاد الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية بريان تشيسكي أن العمل المكتبي يظل الأفضل، فإنه أعلن أن الموظفين بإمكانهم العمل عن بُعد من أي مكان في العالم من دون خفض أجورهم.

وقال تشيسكي في تغريدات على "تويتر"، إن "العالم أصبح أكثر مرونة"، مما دفعه لمنح الموظفين حرية الاختيار إن كانوا يريدون استئناف العمل من المنزل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لموظفيه في رسالة بريد إلكتروني، أن الشركة ستضع جدولة جديدة للرواتب حسب البلد التي يعمل منها كل منهم، واعدا أصحاب الأجور الأقل من متوسط الرواتب في بلده بزيادة.

لكن تشيسكي قال إن الموظفين سيجتمعون بشكل حضوري 4 مرات على الأقل سنويا.

ولدى "إير بي إن بي" أكثر من 20 مكتبا حول العالم، في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأيرلندا والهند والصين وأستراليا والبرازيل ولوكسمبرغ واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ويتراوح متوسط راتب الموظف في الشركة بين 56 ألفا و276 ألف دولار سنويا، وفقا لموقع "غلاسدور" المتخصص في التوظيف.