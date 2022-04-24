"طفولتي حتى الآن".. رواية حب فلسطينية عابرة لأزمنة الحروب والشتات

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع الطبعة الفلسطينية من رواية طفولتي حتى الآن للروائي إبراهيم نصرالله بالتعاون مع الدار العربية للعلوم في بيروت.

ويأتي إصدار هذه الرواية استكمالا للمشروع الروائي " الملهاة الفلسطينية " الذي يضم روايات زمن الخيول البيضاء وقناديل ملك الجليل وغيرها من اصدارات الرواية الفلسطينية.

وقد حملت الرواية الواقعة في ٥١٢ صفحة من القطع المتوسط لوحة الفنان عصام طنطاوي، وقدم لها الكاتب فاروق وادي بقوله: "على الرّغم من أنني قرأت جميع أعمال لبراهيم نصر الله الروائيّة، بلا استثناء، إلاّ أن سحر "قناديل ملك الجليل" ظلّ طاغيًا في عقلي ووجداني، لم يزحمها من أعمال ابراهيم السرديّة على هذه المكانة إلا رواية "طفولتي حتى الآن"، وهي عمل ساحر بمواصفات فنيّة إبداعيّة أخرى، جديدة ومختلفة. وفي مقارنة شفاهيّة بين العملين، قلت لإبراهيم: إذا كانت القناديل هي رواية عقلي التي نهضت على سرد ابداعيّ واستقصاء بحثي تاريخي لم يحُل دون بهاء التخييل بأجنحته المحلِّقة، فإن "طفولتي حتى الآن" هي رواية قلبي التي ارتبطت بها وجدانيًا أكثر من غيرها، لما فيها من عناصر السّيرة، أو شبه السيرة، بكلّ ألقها وحميميتها التي لم تحُل دون جنوح الخيال وانطلاقته الحُرةّ.

على أيّ حال، فإن رواية قلبي الابراهيميّة هي الآن بين أيديكم، ولن أفْرط في الحديث عنها، فأصادرر حقكم في المتعة والعيش والتّأمل والدّهش".

وتعتبر رواية طفولتي حتى الآن رواية حب فلسطينية متجاوزه الزمن الذي تدور فيه أحداثها

وفي ذات السياق، علق الكاتب طارق عسراوي بقوله " إنها رواية مغناطيس، بها جاذبية تشدّك للأعلى، للتحليق، فوق المخيم، وفوق الشخصي، وفوق الانتكاسات وفوق الموتمؤكدا أنها تتحرك أيضا في مساحة جوّانية عميقة، حيث تلتبس على المخيّم عادات البلاد، وتصير الحروب الصغيرة جدرانا لا يمكن اختراقها، وهي مشاعرنا المختلطة حين يأمرنا الحب فنصير أطفال.