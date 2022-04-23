Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ

وطن: تستعد Vivo لإطلاق هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون أقوى منافس لهواتف الفئة "S" التي كشفت عنها سامسونغ العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف X80 Pro+ الجديد سيحصل على شاشة متطورة بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع البيانات والشبكات بفضل معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون رباعية العدسة بدقة (50+48+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 44 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، إضافة لبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة باستطاعة 80 واطا كما يمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: RT