"المنفي".. رواية الاغتراب العربي للروائية الجزائرية مبروكة سيد

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع في فلسطين، رواية "المنفي" للروائية والاعلامية الجزائرية مبروكة سيد، وصدرت الرواية في فلسطين في طبعة مشتركة مع دار ضمة في الجزائر.

وتدور أحداث الرواية بين العراق والجزائر، إضافة إلى اتخاذها من فرنسا مكانا مؤقتا للأحداث، وتعتبر الرواية من روايات الحرب والغربة والحنين بحيث تكرّس أحداث الرواية سيرة هجرة بطل الرواية، وما يرافق ذلك من حضور للأماكن التي تتجول بها الرواية.

وقدم للرواية الروائي الجزائري محمد فتيلينه بقوله؛

"تختلف مصائر الناس ومقاديرهم، لكنها تتشابه فيما تتركه من آثار في أعماقهم. المنفي حكاية الحاضر والغائب، حكاية الآلام التي عبرت المسافات من بلاد الرافدين إلى الجزائر مرورا بفرنسا".

هذا وتقع الرواية في ١٦٠ صفحة من القطع المتوسط، صمم لها الغلاف بوشندوقة عبد الفتاح، بخطوط الفنان عمر الجمني.