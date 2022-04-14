‎"كباسيل" إصدار جديد للصحفي عمر نزال

وطن: ‎صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله كتاب جديد بعنوان ( "كباسيل" منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي)، للكاتب الصحفي والأسير المحرر عمر نزال وصمم له الغلاف الفنان أيمن حرب.

‎الكتاب الذي يقع في 188 صفحة من القطع المتوسط، هو دراسة علمية تستعرض وتعالج اثنان وعشرون منفذ اتصال وتواصل، يستخدمها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي للتواصل البيني، والاتصال مع العالم الخارجي، بما فيها وسائل الاعلام المنظمة التي تفرض عليها ادارة السجون قيود عديدة.

واعتمدت الدراسة في أحد فصولها على الأداة الكمية من خلال استمارة بحث ميداني اجري عام 2016 على عينة عشوائية من الأسرى في سجن عوفر، فيما اعتمدت بشكل أوسع على الأداة الكيفية من خلال مقابلات معمقة مع مجموعة من الأسرى ذوي التجربة، ومع أسرى محررين عايشوا حياة الأسر في فترات زمنية مختلفة، واستندت إلى 46 مصدر ومرجع بحثي.

‎وقدم الكتاب الذي يصدر بالتزامن مع يوم الاسير الفلسطيني، الكاتب والاسير المحرر وليد الهودلي، الذي اعتبر أن الكتاب دراسة احترافية تخترق جدران السجون العاتية، وتقدم وجبة دسمة في موضوع حساس يشكل روح المعتقل ويفتح له مساحة من الحرية رغم أنف سجانه.

ويأتي الكتاب من ضمن إصدارات طباق التي توثق لأدب الحرية ضمن مشروع كلمات حرة.

وأهدى الكاتب دراسته إلى الأسرى الستة الذين طالت عليهم عتمة الليل فبحثوا عن الشمس بلا قضبان، والى روح المرحوم الأسير المحرر د.عدنان أبو تبانة الذي كان أحد الذين اجريت معهم مقابلات الدراسة في سجن عوفر