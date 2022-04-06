فيريرو تسحب منتجات من "كيندر" بسبب إصابات بالسالمونيلا

وطن: سحبت شركة "فيريرو" الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولا منتجات من علامتها التجارية الشهيرة "كيندر" مصنوعة في بلجيكا، بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسالمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وقد شملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة "كيندر" التجارية مصنعة داخل مصنع "فيريرو" في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

وكانت السلطات الصحية البريطانية أعلنت عن سحب كميات من منتج بيضة كيندر ("Kinder Surprise") بسبب "صلة محتملة مع انتشار للسلمونيلا".

وأوضحت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية رصد 63 إصابة بالسالمونيلا على الأراضي البريطانية.

وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات "كيندر" المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.

وقالت الهيئة الصحية الفرنسية العامة في بيان إن التحقيقات التي أجرتها "أظهرت استهلاك بعض المنتجات من علامة كيندر التجارية شملها قرار السحب في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض لدى المرضى الـ15 الذين تمكننا من استطلاع وضعهم حتى الساعة".

وأشارت ناطقة باسم "فيريرو" إلى أن الكميات المسحوبة من منتجات "كيندر" في فرنسا وحدها توازي مئات الأطنان من الشوكولا.

وكانت الشركة أوضحت في بيان أن "أياً من منتجات كيندر المطروحة في السوق الفرنسية لم يثبت احتواؤها على السالمونيلا، ولم نتلق أي شكوى من جانب المستهلكين".

وتشمل عمليات السحب منتجات مختلفة من ماركة "كيندر" بينها Kinder Surprise وKinder Schoko-Bons وKinder Mini Eggs وKinder Happy Moments.

وتُترجم حالات التسمم الغذائي جراء بكتيريا السلمونيلا باضطرابات في الجهاز الهضمي مع ارتفاع في حرارة الجسم خلال الساعات الثماني والأربعين التي تلي الاستهلاك.

المصدر: skynewsarabia