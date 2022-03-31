الجامعة العربية تؤكد حرصها على النهوض باللغة العربية لكونها حصن الهوية الثقافية

وطن: أكدت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة حرص الجامعة على النهوض باللغة العربية، لما يمثله ذلك من تحصين للهوية الثقافية العربية ودعم مقوماتها.

جاء ذلك خلال الاحتفال، اليوم الخميس، بتكريم الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع مصر، بمشاركة طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف بلدان الوطن العربي.

وأشارت أبو غزالة إلى أن المسابقة هدفت إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى.