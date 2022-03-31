اكتشاف هيكل عظمي لبومة عمرها 6 ملايين عام

وطن: عثر علماء الأحافير في شمال غرب الصين على هيكل عظمي متحجر لبومة عمرها 6 ملايين عام.

تشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أنه وفقا للعلماء، الهيكل العظمي المتحجر للبومة بحالة جيدة. وإن هذا النوع من البومات كان يعيش في ضواحي هضبة التبت قبل أكثر من 6 ملايين عام، وينتمي إلى فصيلة منقرضة.

وقد عثر علماء الأحافير بجانب الهيكل العظمي للبومة على بقايا متحجرة لحيوان صغير من الثدييات، يبدو أن البومة أكلته قبل موتها بفترة.

واكتشف العلماء من نتيجة تحليل بنية العظام في منطقة العينين، ميزة مهمة، حيث بخلاف معظم أنواع البومات المعاصرة كان نمط حياتها نهاري.

وقد سمح العثور على هذا الهيكل العظمي المتحجر للعلماء بالحصول على حقائق جديدة متعلقة بتطور البومات.