"رواتبهم أقل ومحرومون من الترقية".. اتهامات تلاحق جوجل بالتحيز الممنهج ضد الموظفين السود

وطن: اتهمت دعوى قضائية رفعت الجمعة، 18 مارس/آذار 2022، محرك البحث العالمي جوجل بالتحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين السود، قائلة إن الشركة تقلدهم وظائف منخفضة المستوى، وتدفع لهم رواتب أقل، وتحرمهم من فرص الترقي بسبب عنصرهم.

الدعوى أضافت أن شركة جوجل العملاقة تنتهج "ثقافة متحيزة عنصرياً" تحابي الرجال البيض، حيث يشكل السود 4.4% فقط من الموظفين، ونحو 3% من القيادة وقوتها العاملة في مجال التكنولوجيا.

فيما قالت أيضاً مقيمة الدعوى، أبريل كيرلي، إن جوجل التابعة لشركة ألفابيت أخضعت السود لبيئة عمل معادية، بما في ذلك عن طريق مطالبتهم في كثير من الأحيان بإظهار هويتهم، أو استجوابهم من قبل الأمن في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

فيما لم ترد جوجل على الفور على طلبات التعليق، وأقيمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

كما جاءت الدعوى بعد أن بدأت هيئة تنظيم الحقوق المدنية في الولاية التحقيق في طريقة معاملة جوجل للموظفات من السود، واحتمال تعرضهن للتمييز في مكان عملهن، وقالت كيرلي إن جوجل وظفتها في 2014 لتصميم برنامج توعية لكليات السود التاريخية.

مضيفة أنه ثبت أن تعيينها "حيلة تسويقية" مع بدء المديرين في تشويه سمعة عملها، ووصفها بأنها امرأة سوداء "غاضبة"، وتجاهلوها في الترقيات؛ إذ قالت كيرلي إن جوجل أقالتها في سبتمبر/أيلول 2020، بعد أن بدأت هي وزملاؤها العمل على قائمة الإصلاحات المطلوبة.

(عربي بوست)