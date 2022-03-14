مناقشة رواية قنديل البومة لفرج المالكي في يوم الثقافة الفلسطيني

وطن: في يوم الثقافة الفلسطيني سيوم أمس الاحد، وبالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية، عقد مركز بين المقدس للأدب في مدينة البيرة لقاء ثقافيا مفتوحا لمناقشة رواية قنديل البومة لفرج عبد الحسيب المالكي، وقد خضر اللقاء ثلّة من الادباء والمثقفين.

أدار الندوة وأطّر لها الدكتور صبحي عبيد حيث استهلّ اللقاء بالإشادة بدور وزارة الثقافة وقدّم قراءة أدبية للرواية استعرض فيها أهم مفاصل الرواية وما تمتاز به أسلوبا ومضمونا.

وقدّم الدكتور عبد الكريم ابو خشان حيث قام بقراءة نقديّة طاف بها في حنايا الرواية وأخرج بعض ما فيها من مزايا أدبية عالية خاصة روح الفكاهة ورشاقة اللغة الجميلة التي تمتع القارئ وتجعل من عنصر التشويق في اعلى درجاته على طول مساحة الرواية، ودعا الى ترجمة الرواية الى عدة لغات لأنها تمثّل الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني بطريقة فريدة وحالة الرفض الفلسطيني لهذا الظلم.



ثم تحدّث الدكتور نصر الله الشاعر عن قوّة العنوان والقفلة الجميلة التي جاءت ببراعة عالية ختمت الرواية مسك الختام، وتحدّثت زوجة الاديب المعلّمة سوسن صادق عن مزايا الروائي التي عكست نفسها روحا جميلة تسري في أروقة الرواية، من جانبه تحدث الدكتور فريد مرّة عن تجربته الشخصية مع الكاتب وعن الاحداث التي عاشوها سويّة وعكست نفسها على صفحات الرواية، وتحدث وليد الهودلي عن مستويات النص وكيف ارتقت الى أن تعبّر بعدة طبقات رمزية ومباشرة لتصل الى الجميع وتستحوذ على شغاف القلوب رقّة وجمالا وأشاد بتبنّي وزارة التربية والتعليم للرواية وتعميمها على المدارس.

المؤرخ الفلسطيني عوني فارس أشاد بدور الرواية كرواية تاريخية في تجسيد أحداث تلك الفترة عبر الكتابة الأدبية لتصل الى الأجيال القادمة وليستفاد من هذا التاريخ. وتحدّث عن الرواية عاطفيا حيث شدّت أوتار قلبه وانزلت دمعه مرات عديدة وفي ذات الوقت أضحكته كثيرا وجعلته يتأمل طويلا.



وختم اللقاء الأستاذ عبد الكريم زيادة الزميل المخضرم للمالكي في الندوات الثقافية على مدار عدة سنوات، أشاد بالرواية والراوي حيث جسدت الرواية روح نضالية عالية امتازت بعرض التنوّع الفلسطيني الجميل المشتبك مع المحتلّ، وأشاد باللغة الجميلة التي تمتاز بها كتابات المالكي.