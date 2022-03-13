الإعلان عن الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع للعام 2022

وطن: أعلنت مؤسسة محمود درويش، مساء اليوم الأحد، عن الفائزين بجائزة محمود دويش للإبداع للعام 2022، وذلك خلال حفل أقامته المؤسسة في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش.

وحضر الحفل كتاب وأدباء وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح".

وأعلن نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة رامز جرايسي، نيابة عن رئيس مجلس الأمناء زياد أبو عمرو، أن الفائزين هم: فلسطينيا الناقد المعروف فيصل دراج، وعربيا فاز بالجائزة مناصفة صديقا محمود درويش: الناقد صبحي حديدي والكاتب والمترجم والناشر فاروق مردم بيك، اللذان قاما بنشر نصوص محمود درويش، وعالميا فاز صديق الشعب الفلسطيني المغني والمؤلف الموسيقي روجير وتيرز لمواقفه الشجاعة والواضحة تجاه فلسطين وشعبنا.