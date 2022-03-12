جامعة دار الكلمة تفتتح معرض جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي

وطن: افتتحت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، معرض جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي 2021 تحت شعار "أرشيف صمود"، والذي ضم صورا فوتوغرافية للمتأهلين للمرحلة النهائية بجائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي لعام 2021، وذلك في رواق جامعة دار الكلمة.

وافتتح المعرض القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة بكلمة رحب خلالها بالحضور، وتحدث عن حياة كريمة عبود وعن الحركة النسوية النشطة في فلسطين وفي العالم العربي، كما وتحدث عن مسيرة كريمة الريادية، وعن البطاقات البريدية وكيفية محافظة كريمة عبود على حقوق النشر، وتحدث أيضاً عن سمير عبود ابن المصورة كريمة، وعن كتاب كريمة عبود رائدة التصوير النسوي في فلسطين الذي صدر عام 2011 عن ديار للنشر، كما وتحدث عن استحداث جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي عام 2016.

وألقت غادة الأعرج منسقة الجائزة كلمة قالت فيها: "جاءت جائزة كريمة عبود للعام 2021 بعنوان أرشيف صمود لتوثق قصص صمود فلسطينية بمشاركة 48 مصورا ومصورة، شكلت بمجملها الارشيف الفعلي، ولم نكن نسعى بالمطلق لتوثيق الاحداث غير الاعتيادية، فتلك تأخذ نصيبها في الصحافة المحلية والعالمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي بل كنا نسعى لنرى كل ما اصبح جزءا لا يتجزأ من وجودنا الجماعي فكل منا كفلسطيني حكاية صمود قائمة مع اختلاف المكان والزمان والاحداث".

ويسلط المعرض الضوء على أعمال فنانات وفنانين قد عبرت عن القضية الفلسطينية وصمود الفلسطينيين امام انتهاكات الاحتلال، وقد تم النظر في جميع الصور الفوتوغرافية المشاركة على أيدي لجنة تحكيم مستقلة ضمت كل من: المصورة تمارا عبد الهادي، الفنان رامي رشماوي، الفنان جوني اندونية، الفنان والمصور شريف سرحان، وقيمة المعارض والباحثة روان شرف.

وشمل المعرض 39 صورة فوتوغرافية لثلاثة عشر فناناً تأهلوا للمرحلة النهائية في مسابقة المصورة كريمة عبود، حيث تأهل للمرحلة النهائية كل من: كريستينا قحوش من رام الله عن لوحتها "إلى جدي"، عبد الرحمن زقوت من غزة عن لوحته "قصة اقدم مصور في غزة"، محمد الزعنون من غزة عن لوحته "باق على قيد الحياة"، نضال الوحيدي من غزة عن لوحته " الشتاء الأول بدون منزلنا"، مجدي قريقع من غزة عن لوحته "تاريخ"، اسراء السباتين من بيت لحم عن لوحتها "حدود غير مرئية"، سجى قطينة من القدس عن لوحتها "قرية النبي صاموئيل"، مازن عبد الجواد من غزة عن لوحته "شجرة الزيتون.. قصة عشق لأرض تُروى بالدماء"، أحمد زقوت من غزة عن لوحته "عدالة القضية تكمن في صمود الفلسطينيون"، يوسف مسعود من غزة عن لوحته "ذكريات لا تنسى"، ياسر قديح من غزة عن لوحته "يوم الارض"، عيسى رضوان من غزة عن لوحته "ويبقى الأمل"، سري ترزي من القدس عن لوحته "التدمير الترميمي للدولة".

وتخلل الاحتفال اعلان اسماء المتأهلين للمرحلة النهائية وتكريمهم، ومن ثم تم اعلان اسماء الفائزين بالجوائز.

واحتل المركز الاول مجدي فتحي سليمان قريقع من غزة عن لوحته "تاريخ"، ونال المركز الثاني نضال سهيل عجاج الوحيدي عن لوحته "الشتاء الأول بدون منزلنا"، كما وكان المركز الثالث مناصفة بين عبد الرحمن خليل محمد زقوت من غزة عن لوحته "قصة اقدم مصور في غزة"، ومازن رأفت محارب عبد الجواد من غزة عن لوحته "شجرة الزيتون.. قصة عشق لأرض تُروى بالدماء".

جدير بالذكر انه سيتم عرض الصور الفائزة بالمركز الأول بشكل دائم في مبنى المكتبة والوسائط المتعددة في جامعة دار الكلمة، بجانب الصور والأعمال الفنية الفائزة في السنوات السابقة في كل من جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي، وجائزة الفنان اسماعيل شموط للفن التشكيلي.

يذكر أن "جائزة كريمة عبود للتصوير الفوتوغرافي" تأسست عام 2016 في فلسطين بمبادرة من القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة، وذلك تكريماً للفنانة الراحلة كريمة عبود التي تعد من أوائل النساء الفلسطينيات اللواتي احترفن فن التصوير الفوتوغرافي في فلسطين في أوائل القرن العشرين.