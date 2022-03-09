أحفورة عمرها 328 مليون سنة تكشف "أول أخطبوط بالعالم"

وطن: توصل علماء إلى كشف جديد بفضل أحفورة لأخطبوط يبلغ عمرها 328 مليون سنة، والتي تعد أقدم "سلف" للأخطبوط الحديث، والتي قدمت فهما جديدا ومهما لتطور الأخطبوطات وتاريخ ظهورها.

ويغير هذا الاكتشاف الجديد، تاريخ ظهور أقدم أسلاف الأخطبوطات بنحو 82 مليون سنة، ويوضح أن شكلها تغير كذلك مع مرور الزمن، إذ أظهرت الأحفورة أن أول أخطبوط مكتشف حتى الآن، كان يمتلك 10 أذرع، ومع مرور الوقت فقد اثنين منها.

وقام الباحثون بتسمية النوع غير المعروف سابقا بـ"Syllipsimopodi Bideni"، تيمنا بالرئيس الأميركي جو بايدن. ونشرت الدراسة، الثلاثاء، في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" ( Nature Communications).

وتم اكتشاف الأحفورة بحالة جيدة في مونتانا بالولايات المتحدة، والتبرع بها لمتحف أونتاريو الملكي في كندا عام 1988، إلا أن تحليلا جديدا لها أوضح أنها تمثل "أقدم عينة على الإطلاق لأسلاف الأخطبوط"، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وتظهر الأحفورة المفصلة بوضوح، مخلوقا يبلغ طوله حوالي 4.7 بوصة (12 سم) وله 10 أذرع، ولا تزال الماصات مرتبطة بأذرعه، ويبدو أن اثنين من تلك الأذرع أطول من الثمانية الآخرين، وكان جسمه على شكل طوربيد، على غرار الحبار الحديث. كما وجد الباحثون بقايا كيس الحبر.