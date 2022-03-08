إلى الحروفِ الخمسِ... تحيّةٌ

[كلُّ عامٍ وأنتِ سيّدةُ النساءِ، سيّدةُ القلبِ، سيّدةُ القصيدةِ، كلُّ عامٍ وأنتِ الأملُ]

فراس حج محمد| فلسطين



لامرأةٍ جديدةْ

كطعمِ الوردِ والضوء والشجر البريِّ والغيم والصلواتِ

والأصواتِ في نبرة الجملة الطازجةْ

موجة من مدّ بحر عاصفٍ

يغسلُ انتظار الوقتِ منْ وجَعٍ كثيفْ

لامرأةِ الشعرِ الجديدةِ مثلَ سردٍ غارقٍ في سحر شعرْ

لامرأةٍ تمارسُ من بعيد سحرَ الشتاءِ المتدثّر في القصائدِ الوبريةْ

تُعِدُّ أنفاس نفْسي الحجريّةْ

وتبعد عنّي خفافيش الهواجس والمللْ

وأسمع بسمتها الطريفةَ في رسالتها الصباحيّةْ

تعيد تشكيلي على مهْلٍ

لتدخل بي هذا الربيع الليلكيّ بزهرِ لوزٍ

أو أقلّ قليلا

كائناً كوناً حداثيّاً بميلاد جديدْ

ودفءِ قلبٍ وطَهورْ

متخلّصاً من التقليد في غسق الصورْ

متطوّراً مثلَ المطرْ

صُلباً كبيت شعر غامض يستعصي على التأويل

هشّاً، شهيّاً مثل حضنكِ في السهَرْ

لامرأةٍ جديدةْ

تتّخذُ القصيدةَ في موسيقاها

رسالةَ حبّ إلهيّةْ

تبدّلُ ثوبَها الفضفاضَ ذاكْ

لتضيئَني وتعيدَ لي أسرارَ أغنيتي السمائيّةْ

لامرأةٍ هناكْ

بسريرِ غفوتها العسليّةْ

تركت ثمار قــافيتي تسبّحُ في ابتهالاتِ الجمالِ المكتملْ

أحبّ فيها طعم عطر اللونِ، كنزتَها الربيعيّةْ

هادئة وصاخبة عفويةْ

ترمي بردفيها عليَّ وتمتنعْ

عنّي بآخر لحظة من شهوة جارفةْ

وتلوي ما تصلّب من عروقي الناتئةْ

يا امرأة تجدّد نفسها في دقّة القلب المُبرَّحِ كلّ حينْ

فلْتكتبي سردي الشهيّ على الإيقاعِ من نهرينِ في جسدكْ

أعدّي لي حروفك المتتاليات على لغتي من لدن "فائكِ" حتى انتهاء التاءِ مصباح أبدْ

لا تسْتَبْدلي خيلي بعنفوان الريح أركضُ دون ضوءْ

في عزّ معركةٍ مصيريّة؟

8 آذار 2022