صورة لم تعرض للأميرة ديانا التُقطت قبل 34 عامًا

وطن: تُعرض صورة للأميرة ديانا للمرة الأولى أمام الجمهور، داخل معرض جديد افتُتح الجمعة في قصر كينسينغتون في العاصمة البريطانية، لندن.

والتقط هذه الصورة مصوّر الأزياء الشهير دايفيد بايلي عام 1988، وكانت مكلّفة من قبل صالة عرض البورتريه الوطنية (National Portrait Gallery)، غير أنّها بقيت في أرشيف بايلي حتى الآن.

وتُظهر الصورة المجرّدة باللونين الأبيض والأسود ديانا الأنيقة البالغة من العمر 27 عامًا تنظر للأمام، مرتدية ثوبًا من الساتان وقرطين على شكل دمعة.

واختارت الأميرة ديانا المصور بايلي الذي صوّر عددًا من الرموز الثقافية، بينهم آندي وارهول، وتويغي، وفرقة البيتلز، لاستخدامه إضاءة عالية التباين ولبساطة أسلوبه. ويعكس اختيارها "رغبتها بإنشاء هوية فوتوغرافية جديدة لنفسها"، تختلف عن النمط الرسمي للبورتريه الملكي، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة "هيستوريك رويال بالاسز" الخيرية المكلّفة بإدارة ستة من قصور المملكة المتحدة.

وتمّ الكشف عن هذه الصورة الآن بعد مرور 34 عامًا على التقاطها، وقد عززت الصورة سمعة الأميرة ديانا كإحدى أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية مواكبة للموضة.

ويأتي الكشف عن الصورة النادرة في وقت كانت فيه الثقافة الشعبية مفتونة بشكل خاص بـ"أميرة الشعب"، التي تُوفيت عام 1997، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وفي عام 2021 ، فازت إيما كورين بجائزة غولدن غلوب عن أدائها لدور أميرة ويلز في سلسلة نتفليكس "The Crown"، فيما قدم مسرح برودواي "Diana: The Musical". ورُشّحت هذا العام، كيرستن ستيوارت لجائزة الأوسكار عن تجسيدها دور ديانا في فيلم "سبنسر" لبابلو لارين.

أما المعرض الذي يحمل عنوان "حياة من خلال عدسة ملكية"، فيضم مجموعة من الأعمال التي تستكشف العلاقة بين التصوير الفوتوغرافي والنظام الملكي. ويتضمن لقطات أخذت خلال الجولات الملكية، وصورًا نصفية شهيرة لرؤساء دول، بالإضافة إلى أخرى توثق لحظات خارج دوام العمل بعيدًا عن أعين الجمهور. كما يتم عرض مجموعة مختارة من الصور التقطها أفراد العائلة المالكة لأنفسهم.

وأفادت كلوديا أكوت ويليامز، القيّمة على مؤسسة "هيستوريك رويال بالاسز"، في بيان صحفي: "لقد شكّل التصوير وسيلة لكيفية رؤية العالم للنظام الملكي البريطاني". وتابعت: "لقد سُمح للعائلة المالكة تقديم نظرة رائعة عن حياتها وعملها، وتغيير الصورة الملكية، وإرساء علاقة غير مسبوقة بين التاج والمواضيع".