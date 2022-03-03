"خضوري" تحصد الجائزة الأولى على المستوى العربي في مسابقة المبادرات الملهمة

وطن: حصدت جامعة فلسطين التقنية– خضوري ومن خلال مشروع تطوير وتصنيع جهاز التنفسPTUK ventilator" " الريادي، الجائزة الأولى على مستوى الوطن العربي في مسابقة المبادرات العربية الملهمة لعام 2022م.

وشارك في المسابقة أكثر من 100 مبادرة من 15 دولة عربية، تأهل منها 12 مبادرة فازت بوسام المبادرات العربية الملهمة لعام 2022، التي عقدت على هامش المؤتمر العربي الثالث للإبداع العربي والريادة التحديات والتحولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم من جمعية صناع الحكمة للتنمية المستدامة الإماراتية، وجمعية الحوكمة وصناع التغيير للتنمية والتطوير الأردنية في دبي في الفترة ما بين 26 و27 من شهر فبراير من العام الجاري، وذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء لدولة فلسطين عصام القاسم، ومساعد رئيس الجامعة للريادة والإبداع رزق استيتة، والمهندس يزيد علاونة أحد المشاركين في صناعة الجهاز، وممثلين عن مؤسسات ورياديين وإعلاميين من جميع الدول العربية، وتمحور المؤتمر حول الإبداع في المؤسسات العربية ومستقبله– وحول سلوكيات وثقافة الإبداع وأثرها في بناء المؤسسات الإبداعية، بالإضافة إلى عرض العديد من قصص الإبداع والريادة لأفراد ومؤسسات عربية.

وخلال مشاركة رئيس الجامعة نور الدين أبو الرب في فعاليات المؤتمر عبر تقنية الزوم، برفقة المهندس مفيد علاونة، أكد في كلمة له، أن جامعة فلسطين التقنية- خضوري، من مؤسسات التعليم التي استطاعت توطين الريادة والإبداع، والانتقال به من ريادة الفكرة إلى ريادة الإبداع والابتكار، مقدما شكره العميق للقائمين على المؤتمر وللمؤسسات العربية التي تقدر وترعى الريادة والابتكار وتسعى إلى تعظيمها ودعمها، مبينا أن منح مشروع جهاز جامعة فلسطين التقنية خضوري للتنفس جائزة أفضل مشروع بحثي ريادي، إنجاز تفخر به كل فلسطين والعالم العربي، وهو يؤكد أهمية ودور الجامعة الحيوي في رفعة التعليم العالي والتقني الفلسطيني، ويعكس حجم الجهود التي تبذلها جامعة الدولة في الوصول للعالمية.

وخلال المشاركة قدم عرض حول خصائص الجهاز وميزاته، ومكامن الإبداع والتميز التي يختزلها مشروع خضوري الإبداعي.

من جهته، ألقى استيتة كلمة الوفود العربية، أثنى فيها على دور المنظمين، وعلى أهمية تعميق التجربة العربية في مجال الريادة وتعميها، وإلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم.

بدوره، أعرب مستشار الديوان الملكي الأردني لشؤون الإبداع ورؤية الملك محمد خليفة عن سعادته وفخره بالشباب الفلسطيني المبدع، ودورهم الهام في مسيرة النضال الفلسطيني، مؤكدا على المستوى المتقدم والنوعي الذي حققه فريق جامعة خضوري.

واختتم الرئيس التنفيذي ومقرر المؤتمر بكلمة شكر فيها كافة القائمين على المؤتمر والمسابقة والمبادرات التي فازت، وقامت الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي بتكريم المبادرات والشخصيات والمؤسسات بدروع تكريمية.