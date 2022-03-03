جامعة النجاح تستضيف المخرجة والإعلامية الفلسطينية فاديا صلاح الدين

وطن: استضاف قسم الاذاعة والتلفزيون في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اليوم الخميس، المخرجة والاعلامية الفلسطينية فاديا صلاح الدين عبر تقنية "زووم" في مساق انتاج الافلام الوثائقية.

حيث عرضت المخرجة فيلمها "أولادي حبايبي" من انتاج مؤسسة شاشات لسينما المرأة والذي وصل الى مهرجان كان السينمائي.

وتناول الفيلم معاناة النساء من ذوي الاعاقة من خلال شخصية بطلة الفيلم ردينة التي تعاني من اعاقة جسدية وتعيش صراعا بين رغبتها بأن تصبح أماً ونظرة المجتمع التي ترفض انجاب امرأة من ذوي الاعاقة.

ودار نقاش بين المخرجة والطلاب حول تجربتها في الاخراج مع مؤسسة شاشات و أجابت على اسئلتهم، وقدمت لهم من خلال الفيلم المعروض شرحا مفصلا حول مراحل انتاج الافلام بدءا من اختيار الفكرة والمعالجة الصحيحة و كتابة السيناريو وصولا الى الانتاج النهائي.

ويأتي هذا النشاط ضمن توجه كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بدمج الحياة الاكاديمية مع الحياة العملية وسوق العمل وتعريف الطلاب على خبرات فلسطينية مختلفة.