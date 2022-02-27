اوركسترا الدهيشة ... موسيقى بأنامل أطفال المخيم

وطن: أطلق معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى بالشراكة مع مؤسسة ابداع أولى عروض اوركسترا الدهيشة، بقيادة وسيم قسيس وعزف أطفال مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم، بعد 3 أشهر تدريبية، ومتابعة للطلاب عن كثب، انطلقت الاوركسترا يوم الجمعة 25/2/2022 بعرض موسيقى تراثية عربية في قاعة مؤسسة ابداع.

في خطوة تعد الأولى من نوعها في الوطن، تقدم الموسيقى على شكل فرقة اوركسترا كبيرة بهذا العدد من العازفين الذين لم تتجاوز اعمارهم 14 عاماً، يعزفون بشكل منسجم، مع توزيع موسيقي وقيادة موسيقية.

وبهذه المناسبة يقول قائد الفرقة الأستاذ وسيم قسيس: " إن تجاوب الأطفال وحماسهم كان كبيراً و كانوا مستعدين لفكرة بناء اوركسترا كبيرة، أما بالنسبة للتدريبات تم تدريبهم على أقسام حسب الآلة".

تعد هذه الاوركسترا مشروع رائد يهدف الى الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة وحمايته باستخدام مجموعة أدوات تعليمية وكتيبات موسيقية وأساليب متنوعة لتدريس وعرض المخزون الموسيقي للموسيقى العربية المحلية والتقليدية على أسس منهجية. ويأتي هذا المشروع بدعم من المؤسسة السويدية في فلسطين، وبالشراكة مع مؤسسة إبداع.

يقول الأستاذ وسام حسنات - مدير المشاريع في مؤسسة ابداع: " هذا المشروع يهدف لخلق كمية من الوعي والثقافة لتقبل الموسيقى، وهذه الثقافة جديدة في وسط مخيم الدهيشة والتي تنال ترحيب من قبل المجتمع".

كجزء من رؤية معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى في إدخال الموسيقى لكل بيت فلسطيني، يأمل المعهد استنساخ هذا النوع من الإبداع الموسيقي، في مخيمات وقرى وبلدات الوطن مع كل طفل موهوب من فلسطين كافة.