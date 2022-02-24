جامعة دار الكلمة تستضيف عرض مسرحي بعنوان "خراريف" من انتاج مسرح الحارة

وطن: استضافت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، وبحضور عدد من المهتمين بالمسرح والمثقفين وخاصة أساتذة وطلبة جامعة دار الكلمة، عرض مسرحي بعنوان "خراريف" من إنتاج مسرح الحارة، وذلك على خشبة مسرح الجامعة.

وتدور أحداث العرض المسرحي حول "زوجان يعيشان منذ أكثر من سبعة عشر عاماً في غرفة متواضعة، وفي عمارة سكنية تقع في منطقة حدودية، (هو وهي)، هكذا اختار مؤلف المسرحية تسميتهما. لا نعلم أسماءهما ولكننا سنعرف الكثير عنهما، فهما يشبهان الكثير ممن حولنا. زوجان تربطهما علاقة تبدو مألوفة للكثير. يبدأ نقاشهما اليومي بنفس السؤال".

وذكر القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة: " أنه يسر جامعة دار لكلمة ان تستضيف عرض مسرحية كمسرحية كخراريف، خاصة أن هذه العروض تقام في العديد من المدن في فلسطين مما يساعد على نشر الثقافة الفنية والارتقاء بالحس الفني في المجتمع الفلسطيني، حيث تسعى الجامعة الى احتضان مثل هذه العروض ودعمها لإيمانها المطلق في دور الفنون في تطور المجتمعات الانسانية".

وأكد الدكتور إيهاب بسيسو نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية: " على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية العاملة في فلسطين مشيراً إلى أهمية احتضان جامعة دار الكلمة العديد من العروض المسرحية وخاصة العروض التي تتناول القضايا الاجتماعية من أجل تعزيز آفاق الوعي الثقافي والمجتمعي عند الطلبة".

وأشارت مارينا برهم مدير عام مسرح الحارة: " إلى أن المسرح يعمل على تنسيق جولة عروض لمسرحية "خراريف" في مختلف أنحاء الضفة الغربية للوصول لأكبر عدد من الجمهور من مختلف الخلفيات المجتمعية".

وأضافت برهم: "أننا سعيدون بتقديم هذه المسرحية في جامعة دار الكلمة لأهمية التعاون بين جامعة أكاديمية متخصصة في الفنون ومؤسسة ثقافية تعمل على تأهيل كوادر فنية وتقنية في مجال الفنون الأدائية كمسرح الحارة، ونسعى دوماً لتعزيز هذه العلاقة وتطويرها لرفع مستوى القطاع الثقافي والفني في فلسطين".

وفي نهاية العرض المسرحي قدم كل من القس البروفيسور متري الراهب، والدكتور إيهاب بسيسو درع شكر وتقدير للأستاذة مارينا برهم ومسرح الحارة لجهودهم الثقافية المميزة.

ويذكر أن مسرحية "خراريف" مبنية على نص عالمي للكاتب الروماني – الفرنسي يوجين يونسكو بعنوان "تخريف ثنائي" والذي ينتمي إلى مسرح العبث، وكغيرها من مسرحيات العبث، فإن المسرحية لا تطرح قضية واحدة بعينها، ولا تسمي الأشياء بأسمائها، وإنما تفسح المجال لخيال المشاهدين للتفكير والتحليل والبحث عن المعنى بين السطور، بقالب كوميدي ساخر.

ومن الجدير بالذكر أن مسرحية "خراريف" من تأليف أوجين يونسكو، إخراج: محمد عيد، دراماتورج ميرنا سخلة، تمثيل نقولا زرينة وهديل تكروري وجريس أبو جابر، تصميم إضاءة ومؤثرات صوتية عصام رشماوي، موسيقى وسيم قسيس، كلمات أغنية "كبرت المدينة" سامر الصالحي، غناء جورج غطاس، إنتاج ديكور عصام رشماوي، مساعد إنتاج ديكور وملابس جريس أبو جابر، إدارة إنتاج جورج مطر، إنتاج: مارينا برهم – مسرح الحارة 2021، بدعم من: الشريك السويدي للتنمية IM.