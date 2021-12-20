تحذير هام بشأن تطبيق خطير للغاية على هواتف "أندرويد" ينبغي حذفه!

وطن: وضع مستخدمو "أندرويد" في حالة تأهب بشأن تطبيق خطير تسلل إلى متجر "غوغل بلاي"، جرى تحميله من قبل أكثر من نصف مليون شخص.

وتعد برامج "جوكر" الضارة واحدة من أكثر أدوات القرصنة شهرة، القادرة على توقيع مستخدمي "أندرويد" على خدمات اشتراك باهظة الثمن. ومنذ أن اكتُشف برنامج "جوكر" لأول مرة في عام 2019، أصبح خيارا مفضلا للممثلين السيئين الذين يستهدفون أجهزة "أندرويد". والآن عثر على قطعة البرنامج سيئة السمعة على تطبيق حُمّل أكثر من 500000 مرة من متجر "غوغل بلاي".

ويُعرف التطبيق المعني باسم Color Message، ويبدو أنه غير ضار بما يكفي للوهلة الأولى - مدعيا ​​أنه يجعل الرسائل النصية القصيرة "أكثر متعة وجمالا" باستخدام الرموز التعبيرية الجديدة والمزيد.

ولكن، كما وجد باحثون من Pradeo، فإن ما يقدمه Color Message لم يكن سوى "ممتع وجميل" - حيث كان التطبيق مجرد أداة مصممة لسرقة الأموال من المستخدمين المطمئنين.

وكتب روكسان سواو من Pradeo: "يوضح تحليلنا لتطبيق Color Message من خلال محرك Pradeo Security أنه يصل إلى قائمة جهات اتصال المستخدمين ويخرجها عبر الشبكة. وفي الوقت نفسه، يشترك التطبيق تلقائيا في الخدمات المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين. ويصعب إزالته، فالتطبيق لديه القدرة على إخفاء الرمز بمجرد تثبيته".

وعندما نشرت شركة الأمن السيبراني النتائج التي توصلت إليها يوم الخميس 16 ديسمبر، قالوا إن التطبيق لا يزال متاحا على متجر غوغل. ولحسن الحظ، منذ ذلك الحين، تمت إزالة البرنامج بعد اتصال ArsTechnica بغوغل بشأن التهديد.

ومع ذلك، بينما حذف التطبيق من متجر "بلاي"، فلن يساعد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على هواتفهم التي تعمل بنظام "أندرويد".

وإذا كنت من بين أكثر من 500000 شخص قاموا بتنزيل Color Massage، فتأكد من حذف التطبيق على الفور.

ويمكنك حذفه عن طريق فتح متجر "غوغل بلاي"، ثم التوجه إلى القائمة> تطبيقاتي وألعابي. وحدد التطبيق المخترق واختر إلغاء التثبيت.

ومع ذلك، فإن إلغاء تثبيت تطبيق محمّل بـ"جوكر" لن يكون كافيا لإلغاء أي اشتراكات قمت بالتسجيل فيها سرا.

ولإلغاء أي اشتراكات باهظة الثمن لم توافق عليها، افتح متجر "غوغل بلاي" مرة أخرى. وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك ثم توجه إلى القائمة> الاشتراكات.

المصدر: إكسبريس