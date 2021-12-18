عمان: اختتام فعاليات ملتقى "تاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة"

وطن: اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، فعاليات "ملتقى تاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة" الذي نظمته على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة حوالي 35 كاتبًا ومؤرخًا وباحثًا من فلسطين والأردن والعراق وسوريا ومصر وفرنسا وبريطانيا.

وأكد المشاركون ضرورة دعم وتوحيد الجهود لبناء سردية فلسطينية حقيقية وطنية، وأهمية تطوير منهج علمي بديل لبناء سردية وطنية جديدة، ووضع المكتشفات الحديثة في سياقها الطبيعي لبناء رواية وطنية متكاملة ومتماسكة كونها شرطًا أساسيًا للاستقلال الحقيقي، وتأكيدًا على الاستمرارية الحضارية للمنطقة عبر العصور.

كما شدد المشاركون على دور فلسطين الحضاري الحقيقي ومساهمات فلسطين منذ فجر التاريخ في بناء الحضارة الإنسانية، مؤكدين أهمية تطوير جسم تنفيذيّ يضم جميع الشركاء والتوجيه والإشراف على تطوير استراتيجية وطنية للسردية الفلسطينية عربيًا بما فيها فلسطين، وتطوير المناهج الفلسطينية المدرسيّة والجامعيّة، بما يتناغم مع الرواية والحقيقية الفلسطينية.

وشملت فعاليات اليوم الأخير عقد ثلاث جلسات تمحورت حول الخطاب السياسي الفلسطيني ما بعد النكبة، والمناهج والسياحة، والمشهد الطبيعي ونباتات فلسطين.