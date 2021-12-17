المؤرخ العراقي خزعل الماجدي: فلسطين كانت دوماً مهد الحضارات والتاريخ

وطن: قال الباحث والمؤرخ العراقي خزعل الماجدي إن فلسطين هي مهد الحضارات والتاريخ، وأن السردية الفلسطينية لو كتبت ستبدأ من أقدم العصور إلى يومنا هذا، جاء ذلك خلال تقديمه محاضرة بعنوان "مراجعة تاريخية لسكان وثقافات فلسطين القديمة: من أجل سردية فلسطينية علمية آثارية "، ضمن جلسات ملتقى تاريخ وحضارات فلسطين والمنطقة الذي تنظمه وزارة الثقافة في العاصمة الأردنية عمان.

وقدم خزعل سردية آثارية علمية للمرحلة القديمة حتى مرحلة ظهور الإسلام، متطرقاً لمنهج البحث الذي هو منهج التاريخ الآثاري الذي لا يعتمد على ِأية مرويات دينية مقدسة أو غير مقدسة أو أي مرويات تاريخية متواترة على حد تعبيره، بالإضافة لتقديم رؤيته للحقب التاريخية التي مرت على أرض فلسطين، موثقاً مرورها بأدلة علمية، عارضاً ما توصل إليه من أبحاث في الحضارات التي مرت على أرض فلسطين.

وتطرق خزعل إلى تحقيب زمني علمي لتاريخ فلسطين القديم الذي يبدأ من عصور ما قبل التاريخ، ويصل إلى العصر البيزنطي، وأضاف أن فلسطين في العصر البرونزي كانت عامرة بالمدن والأسوار والسكان وكلهم من الأموريين والكنعانيين وهذه الفترة هي مهمة جداً لأنها أسست لهذا المكان حضارة وثقافة وشعوباً وأسست لبداياته الصحيحة .