مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى تحتفي بالفائزين بحفل موسيقي مميز

وطن: نظم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى الخميس الماضي، الحفل الموسيقي الختامي لتوزيع جوائز مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى على أكثر من 60 فائز/ة من أقسام مختلفة تندرج تحت العزف، الغناء و التأليف الموسيقي، بحضور كبير في قصر رام الله الثقافي، ومشاهدات عالية على البث المباشر على وسائل التواصل الإجتماعي و فضائية فلسطين مباشر.

في هذا الحفل، تم الإعلان عن جائزة مارسيل خليفة للمؤلف الموسيقي الفلسطيني الشاب؛ فاز فيها في المرتبة الأولى فارس بدارنة، المرتبة الثانية دينا الشلة و المرتبة الثالثة يوسف سخنيني، كما تنافس أفضل 5 متسابقين في قسم الغناء العربي- الفئة الثالثة وفازت لونا سروجي في المرتبة الأولى، نور فريتخ في المرتبة الثانية، و مصطفى طهبوب في المرتبة الثالثة.

وقالت الأستاذ بشارة الخل – عضو لجنة التحكيم في المسابقة: "إن نجاح هذه المسابقة يسجل لجميع المشاركين فيها ... ومستوى المسابقة ارتقى بمعدل علامات ممتاز لمعظم المشاركين"

من جانبه قال الأستاذ سهيل خوري – مدير عام معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى إن المسابقة هي أداة لتحفيز الطلاب و المتسابقين على العمل والتدريب المثابر و الإبداع، وهذا أهم من نتائج المسابقة نفسها، ومن المهم ايضاً ان نقدر الناس التي تعمل و تصدر إنتاجات عظيمة وفي فلسطين يوجد مواهب فذة يجب ان نسلط الضوء عليها.

وتخلل العرض فقرات وعروض موسيقية للفائزين المميزين، بين العزف المنفرد، العزف الجماعي و الغناء، وفيه تسنى للجمهور مشاهدة عروض العازفين وفرقة ترتيم من غزة على شاشة العرض في المسرح عبر الفيديو كونفرنس.

من الجدير بالذكر أن المسابقة نُظمت بشكلٍ مركزي في القدس، كما تسنى للمتسابقين التسابق عبر الفيديو كونفرنس من رام الله وغزة ودول الشتات. وتعتبر مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى من المسابقات الموسيقية المتخصصة والشاملة في فلسطين والوطن العربي.أكثر من 500 متقدم/ة، وصل منهم حوالي 250 متسابق/ة للتصفيات الأولية، وفي 7 أيام من التسابق للأقسام المختلفة، فاز أكثر من 60 فائز/ة من فئات عمرية مختلفة من 6 – 30 عاماً.

نظمت المسابقة في دورتها السادسة بدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان – ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، والصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون النمساوي، ووزارة الخارجية الفنلندية، ومعهد جنيفا، والعديد من الشركاء المحليين والدوليين أفراداً ومؤسسات.