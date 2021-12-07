"أمازون" تواجه مشاكل تقنية كبيرة

وطن: تواجه Amazon Web Services ذراع البنية التحتية لشركة التسوق العملاقة مشكلات فنية كبيرة، حيث تعرضت مجموعة متنوعة من مواقع الويب والخدمات لمشاكل في الخدمات التي توفرها الشركة.

وشمل ذلك العديد من أكبر التطبيقات والخدمات في العالم، من Disney Plus وTinder و Coinbase، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية مثل PUBG وLeague of Legends، والخدمات الأخرى المملوكة لشركة Amazon، ومنها المساعد الصوتي Alexa وKindle وAmazon Music وكاميراتها الأمنية Ring.

وقالت "أمازون" إنها حددت "السبب الأساسي للمشكلة ونعمل بنشاط نحو حلها"، على الرغم من أنها لم تقدم أي إشارة إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.

يذكر أن Amazon Web Services توفر التكنولوجيا التي تشغل الكثير من خدمات الإنترنت، وتبيع هذه الخدمات لشركات أخرى غير ذات صلة.

المصدر: (الإندبندنت)